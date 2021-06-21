В Тюменскую область за пять месяцев въехали более 42 тысяч иностранцев

За пять месяцев 2021 года в Тюменской области встали на миграционный учет 42 099 иностранных граждан. В основном, это граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Они приезжают в регион работать и погостить. Многие следуют транзитом в ХМАО-Югру, ЯНАО и Курганскую область.

Губернатор региона Александр Моор провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка. На мероприятии обсудили вопросы миграции и связанные с этим меры по недопущению завоза коронавирусной инфекции в регион из других стран, а также профилактику преступлений, совершаемых мигрантами на территории области

«Миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом развитии Тюменской области. Наш регион не только территория въезда, но и территория транзита мигрантов. В связи с этим одной из главных задач, стоящих перед нами, является организация эффективного контроля за данными процессами, в том числе эпидемической безопасности и в части соблюдения иностранцами законодательства Российской Федерации», – напомнил глава региона.