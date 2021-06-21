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​Эксперты: пик заболеваемости COVID-19 будет достигнут в течение трех недель

Аналитик рассказал, когда Россия выйдет на плато по COVID-19

​Эксперты: пик заболеваемости COVID-19 будет достигнут в течение трех недель
Фото: pixabay.com

В течение трех недель в России будет достигнут пик заболеваемости коронавирусом. При таком условии спад активного распространения инфекции можно ожидать через два месяца. Такой прогноз сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пишет РИА Новости.

Эти данные аналитик получил, исходя из данных карты регионов России по распространенности COVID-19. Сейчас 13 регионов находятся в темно-красной зоне – индекс там распространения превышает 1,2. Это Москва, Костромская область, Хабаровский край, Тува, Подмосковье, Амурская область, Хакасия, Кировская область, Коми, Севастополь, Бурятия, Ненецкий АО и Чукотка.

«К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее», – заключил эксперт.

В Югре коэффициент распространения инфекции по последним данным равен 1,07. За предыдущие сутки зарегистрировано 88 заразившихся югорчан.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 32, комментариев: 0
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