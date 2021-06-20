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​Как вас могут посадить на пять лет за Навального

Юристы рекомендуют очистить ленту в соцсетях от любых упоминаний экстремистских организаций

​Как вас могут посадить на пять лет за Навального
Фото: pixabay.com

После признания в России Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального иноагентами и экстремистскими организациями эксперты советуют проверить свои социальные сети и на всякий случай убрать упоминания об экстремистских организациях.

Юристы, опрошенные «Коммерсантом», полагают, что массовых наказаний не последует, а проверки будут проводится по запросам депутатов и общественников. Но, чтобы не оказаться вне закона, специалисты советуют соблюдать следующие правила:

- не демонстрировать в социальных сетях символику запрещенных организаций, в том числе не делать репосты антикоррупционных расследований.

За такое правонарушение грозит 15 суток административного ареста. «В список экстремистских материалов может попасть какой-то, например, отдельный баннер и так далее. Если материал не будет включен в список, то это не означает, что это не будет считаться нарушением. Суд будет разбираться уже по факту — либо по собственному усмотрению, либо с помощью экспертизы определять, относится это к экстремистским материалам или нет», - объяснил старший юрист юридической фирмы Digital Rights Center Владимир Ожерельев.

- ну публиковать посты и комментарии, которые могут расценить, как призывы к экстремизму.

Владимир Ожерельев подчеркивает, что суд может счесть призывом даже простой комментарий с поддержкой ФБК. Публичные призывы к экстремизму, в том числе через интернет – уголовное преступление, за которое грозит пять лет лишения свободы.

- проверить посты и комментарии даже многолетней давности.

«Любые упоминания ФБК, даже старые, будут отслеживаться. Я бы, конечно, рекомендовал почистить все предыдущие истории, убрать упоминания, именно связанные с призывом к участию в акциях ФБК, либо с участием в самой организации, финансирования организации, и, соответственно, воздерживаться в том числе в каких-то пабликах от дискуссий на тему ФБК, потому что провокации имеют место», - посоветовал партнер московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Павел Жигульский.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 297, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 18:56
Ну замечательно, Навальный хорошо укрепил диктатуру путинской власти.

Теперь всякое упоминание о коррупции чиновников будет приравниваться к экстремизму.

И что интересно, и «либералы» сторонники Навального, и «патриоты» сторонники Путина, все дружно лобызают пенаты ельцин центра. Крысы в одном ведре.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:16
“Закон обратной силы не имеет».
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