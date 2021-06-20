За отказ поставить прививку от коронавируса могут отстранить от работы, но не везде

Отстранить от работы без сохранения зарплаты за отказ поставить прививку против коронавируса смогут в тех регионах, где принято решение об обязательной вакцинации. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть, такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — цитирует министра РИА «Новости».

Однако уволить за отказ от вакцинации нельзя. Кроме того, работник может не делать прививку по объективным причинам.

Ранее главный врач Югры Алексей Добровольский заверил, что в регионе вакцинация остается добровольной. Она может стать обязательной только по решению санитарных врачей службы Роспотребнадзора.