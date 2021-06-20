Тюменские врачи отмечают учащение случаев тяжелого течения коронавируса у молодых пациентов

Тюменские инфекционисты отмечают учащение случаев госпитализации молодых людей в возрасте 25-35 лет с обширным поражением лёгких при коронавирусе. Зачастую причиной становится то, что молодёжь пренебрегает обращением к докторам и оказывается в стационаре, когда проявились осложнения заболевания.

«Молодой организм более сильный, и из-за этого пациентам субъективно очень сложно оценить истинный статус состояния своего здоровья. Не стоит пренебрегать обращением за медицинской помощью – лучше перестраховаться и достоверно убедиться, чем обусловлено ухудшение самочувствия. Чем раньше будет диагностирован COVID-19 и быстрее начнётся лечение, тем ниже вероятность развития тяжёлых осложнений коронавирусной пневмонии», - предупреждает начальник моноинфекционного госпиталя и заместитель главного врача Областной инфекционной клинической больницы Евгения Семенюк.

В пресс-службе тюменского департамента здравоохранения напомнили, что коронавирус не щадит никого – болеют люди всех возрастов. «Лучшая защита от коронавирусной инфекции – вакцинация. Привиться можно в любой поликлинике либо в мобильных пунктах вакцинации, которых в регионе развёрнуто более 40», - подчеркнули в ведомстве.