В роддоме Нижневартовска произошел пожар

Рано утром в воскресенье, 20 июня, в перинатальном центре Нижневартовска произошел пожар. Из здания эвакуировали 30 детей, 23 женщины после операций, 10 беременных и 23 работника.

Сообщение о пожаре поступило в 4.53. Через шесть минут на место происшествия прибыли подразделения 5 ПСО.

«К этому моменту работники центра провели эвакуацию женщин и детей, находящихся на лечении. На момент прибытия происходило задымлением на первом этаже. После проведённой разведки обнаружили очаг пожара в кабинете архива. Там происходило тление бумаги на пощади полтора метра квадратных», - сообщили в пресс-службе ОФПС-5.

Открытое горение было ликвидировано в 5.50. После проветривания помещений пациенты вернулись в палаты. Никто не пострадал.

Дознавателям предстоит установить причину возгорания.