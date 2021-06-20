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​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня

Как задать вопрос президенту Путину: четыре способа

​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня
Фото: kremlin.ru

В полдень 30 июня в эфир выйдет «Прямая линия с Владимиром Путиным». Транслировать программу будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», - сообщает пресс-служба Кремля.

Как задать вопрос президенту:

Приём вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.

- Через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

- Через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

- Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

- Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 376, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 10:31
Кривая линия с Владимиром Путиным.
sst
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Сегодня в 10:39
существуют прямые линии к примеру с макроном или байденом?...так часто как у нас...
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:13
Как бы ни критиковала Президента РФ всякая оппозиция, но следует признать, что за двадцать ему удалось невозможное. К примеру, 16 июня произошла встреча с Президентом США. Состоялась, как бы не хотели этого недруги из ЕС, Польши и Прибалтики. СП-2 будет достроен. Потихоньку-потихоньку тема Крыма и Донбасса размывается. И при этом ни одно позиции Путин не уступил. Вспомним его старые достижения. Чечня. Императоры Российской империи в течение сорока лет вели войну на Кавказе. Пока не пленили Шамиля. Пока ему не были оказаны царские почести и приглашение ко двору в качестве почетного гостя. Такова политика. А бывший секретарь обкома захотел силой принудить к повиновению Чечню. Глупая затея обернулась шестилетней войной и серией терактов внутри России. И только Путин установил долговременный мир на Кавказе. Можно критиковать ЕР, но другой партии, но у Путина под рукой другойпартии нет. Те же оппозиционные партии переругались между собой по самым пустяковым вопросам. Не могут создать единую правую партию и единого лидера. С кем же работать? КПРФ ПРЕВРАТИЛАСЬ ИЗ ОППОЗИЦИОННОЙ ПАРТИИ ЛЕНИНСКОГО-СТАЛИНСКОГО ТОЛКА В ПАРТИЮ «ЛОЯЛИСТОВ». ЛДПР ПАРТИЯ ОДНОГО ЛИДЕРА. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЭТО ПОПУЛИСТСКАЯ ПАРТИЯ. Поэтому ЕР И доминирует. Но хоть что-то, чем ничего и хаос. Поэтому критикам Путина надо успокоиться и реально посмотреть на вещи. Альтернативы Путину сегодня нет. Как-то так.
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