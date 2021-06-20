Как задать вопрос президенту Путину: четыре способа

В полдень 30 июня в эфир выйдет «Прямая линия с Владимиром Путиным». Транслировать программу будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», - сообщает пресс-служба Кремля.

Как задать вопрос президенту:

Приём вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.

- Через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

- Через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

- Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

- Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.