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​Умер Слава Сэ

Блогер, писатель и сценарист Слава Сэ умер от коронавируса

​Умер Слава Сэ
Фото: vk.com/kogdaytonet4erepaxa

Жертвой коронавируса стал латвийский блогер, писатель, сценарист Вячеслав Солдатенко, более известный как Слава Сэ: он умер в реанимации, о чем стало известно из его страницы на Facebook. Под последним постом блогера появились прощальные комментарии.

Писатель попал в больницу в начале месяца — по сообщению It’s My City, у него диагностировали двустороннюю пневмонию, которая обострилась на фоне COVID-19 — болезнь поразила 60 процентов легких. В результате он впал в кому, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Писатель стал известен в 2000-х, когда его ироничные рассказы из ЖЖ стали выходить отдельными книгами — первым и самым популярным сборником стал «Сантехник, его кот, жена и другие подробности».


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Сегодня в 15:53, просмотров: 382, комментариев: 0
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