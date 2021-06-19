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​Ученые: «Спутник V» к бесплодию не приведет

Вакцина от коронавируса «Спутник V» признана безопасной для беременных

​Ученые: «Спутник V» к бесплодию не приведет
Фото: pixabay.com

Прививка «Спутником V» не станет причиной бесплодия: так заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как передает РИА Новости, ученый отметил, что оба компонента вакцины от COVID-19 изготовлены на основе аденовируса 26 и аденовируса 5 — они известны в человеческой популяции очень давно, ими люди заражались десятки раз в виде легких заболеваний типа ОРЗ/

«Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? — задался вопросом Гинцбург. — Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было».

Слухи о том, что после прививки от коронавируса людям грозит бесплодие, назвал вбросом главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко: «Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс, я по-другому назвать не могу, — цитирует его РБК. — Давайте логически размышлять. Прививке нет еще и года, соответственно, никто не мог оценить риски развития бесплодия». Тем не менее, еще в мае глава Минздрава Михаил Мурашко на основе первых результатов применения вакцины на беременных объявил о том, что она безопасная для женщин, находящихся в положении.


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19 июня в 17:02, просмотров: 1729, комментариев: 0
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