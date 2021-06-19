Земфира подала в суд на Евгения Гришковца

«Она наркоманка, и это наркоманские песни», — так драматург Евгений Гришковец отрецензировал альбом Земфиры «Бордерлайн» в эфире телеканала «Дождь», и теперь ему придется ответить за свои слова — певица обиделась и подала на него в суд.

Как передает «Дождь», в исковом заявлении сказано, что заявление Гришковца негативно сказалось на репутации артистки и причинило ей моральный вред — она не спит, у нее нервные срывы. Особо подчеркивается, что слова Гришковца «не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамзанова З.Т. является «наркоманкой».

Моральные страдания Земфира оценила в полтора миллиона рублей, также она требует от своего противника публичного опровержении в эфире все того же «Дождя».

Альбом «Бордерлайн» вышел в начале этого года — он стал первой полноформатной пластинкой Земфиры за почти восемь лет.