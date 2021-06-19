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​Татьяна Голикова обеспокоена смертностью от коронавируса

Смертность от коронавируса в России снова растет

​Татьяна Голикова обеспокоена смертностью от коронавируса
Фото: zen.yandex.ru

За два дня в России зафиксирован серьезный подъем смертности, связанной с COVID-19: об этом накануне «Инетрфаксу» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14 процентов, — цитирует информагентство чиновницу. — Если до этого мы весь период, начиная с декабря прошлого года, фиксировали снижение показателей смертности вплоть до последних дней, в последние два дня, к сожалению, это рост фатальных исходов».

По словам вице-премьера, рост смертей не в последнюю очередь связан с несвоевременным обращением заболевших к врачам: россияне «по привычной для нас ситуации используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже — антибиотики… не различая, что это — обычная простуда или ковид».

Растут и показатели заболеваемости: за последние пять дней в среднем по России прирост составил 34,4 процента. Этот процесс не обошел стороной и Югру — цифры также увеличиваются день ото дня. Так, за пятницу, 18 июня, в округе выявлено 85 новых случаев коронавируса: для сравнения, неделей ранее их было 69, двумя неделями ранее — 62.


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19 июня в 14:46, просмотров: 1416, комментариев: 0
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