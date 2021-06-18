Пенсионерам Севера станет проще получить бесплатный билет к месту отдыха

Пенсионерам из северных регионов и приравненных к ним территорий упростили получение компенсации за проезд к месту отдыха. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Речь идёт о северянах, которые обращаются за специальными именными талонами в Пенсионный фонд. По таким талонам в железнодорожных кассах им выдаются бесплатные проездные билеты. Чтобы получить талон, пенсионерам раньше нужно было предъявлять подтверждающий документ из санатория или дома отдыха. В отдельных случаях требовалась справка от «РЖД» о стоимости проезда. Теперь же эти требования упраздняются», - рассказали в пресс-службе кабмина.

Уточняется также, что новация касается граждан, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности. Пользоваться льготой они могут раз в два года.