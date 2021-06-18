Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября

Выборы депутатов Государственной Думы состоятся 19 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В пятницу, 18 июня, состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором определят длительность голосования. Об этом РИА «Новости» сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Уточняется также, что в этом году в шести регионах страны голосование пройдет в том числе и в дистанционном электронном формате. Югра в их число не входит.