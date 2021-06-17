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​Испанское чудо: двухлетней Милане из Тобольска, на которой в России поставили крест, помогли врачи в Барселоне

Двухлетняя Милана Сайдуллаева из Тобольска завершила первый курс реабилитации в Барселоне после неудачной операции в Москве

​Испанское чудо: двухлетней Милане из Тобольска, на которой в России поставили крест, помогли врачи в Барселоне
Фото: архив Д.Сайдуллаевой

Историю Миланы Сайдуллаевой мы рассказывали в феврале 2021 года. Девочка стала инвалидом, потеряла элементарные навыки в результате эстетической операции. В конце марта семья Сайдуллаевых смогла выбраться на реабилитацию в Барселону в клинике SantJoanDeDeu. Деньги на лечение удалось собрать меньше чем за полгода.

Состояние девочки очень сильно изменилось в лучшую сторону – этому безгранично рады ее родители и те, кто поддерживает семью в трудный период жизни. До долгожданной реабилитации Милана могла только держать голову самостоятельно. Было нарушено зрение. Врачи в России поставили крест на девочке, сказав родителям, что Милана уже никогда не будет ходить, но с ними не согласны зарубежные коллеги.

Испанские врачи скорректировали медикаментозное лечение. Сегодня Милана может самостоятельно сидеть, у нее есть рефлекс ходьбы. К девочке возвращается зрение. Единственный изъян, который мешает видеть – это косоглазие. Но врачи дали надежду на то, что от него можно избавиться самостоятельно и не придется прибегать к оперативному вмешательству. Его к своим двум годам ребенок перенес достаточно.

«Мы уже вернулись из Испании. Там пробыли чуть больше двух месяцев. За это время Милану полностью обследовали. Прошли глубокое обследование мозга и первый курс реабилитации. В них входили тренировки по укреплению мышечного каркаса, с нами работал психолог-реабилитолог, который заново обучал Милану утерянным навыкам, – рассказала корреспонденту siapress.ru мама Миланы Дарья Сайдуллаева. – Нас тоже обучили, как проводить ежедневные тренировки до того момента, как дочка начнет самостоятельно ходить».

После того, как девочка встанет на ноги, ей предстоит второй курс реабилитации. По словам мамы ребенка, средств, собранных с помощью благотворительного сбора, на этот этап должно хватить.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 199, комментариев: 0
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