Только 23 процента россиян согласны на принудительную вакцинацию, 63 – против

6 из 10 россиян не одобряют введения принудительной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщают представители сервиса SuperJob, которые провели опрос среди трудоустроенных жителей всех регионов страны.

Доля тех, кому данная инициатива пришлась по душе, составляет 23%, негативно эту идею восприняли 63% респондентов. Реже всего поддерживают идею всеобщей вакцинации респонденты 35-44 лет (18%). А среди россиян старше 45 лет сторонников несколько больше — 26%.

«В мае размышлениями о неизбежности всероссийской вакцинации делился Дмитрий Медведев, тогда идею поддержали 19%, а 66% высказались против. Сегодня соотношение голосов изменилось: 23 и 63% соответственно», – отмечает представитель пресс-службы портала.

Напомним, что первой принудительную вакцинацию ввела Москва. Далее привиться от СOVID-19 обязали отдельные категории граждан в Кемеровской и Московской областях.

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