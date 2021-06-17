Несколько регионов России ввели обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан

Главный санитарный врач ввела обязательную вакцинацию против COVID-19 для жителей Москвы. В первую очередь это касается работников сферы услуг и торговли. «Речь идет об общепите, торговых точках, салонах красоты, фитнес-клубах, спа- и массажных салонах, банках, транспорте, ЖКХ и энергетике, театрах, музеях, библиотеках, МФЦ и госслужбах, а также об организациях, подведомственных органам власти», – сообщает РБК.

Вслед за столицей обязали вакцинироваться от коронавируса отдельные категории граждан в Кемеровской и Московской области.

Ранее siapress.ru писал, что губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямой эфир 18 июня в 12.00 на тему «Охрана здоровья».