Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления «автогражданки»

Государственная дума приняла законопроект, который отменяет обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Ожидается, что документ вступит в силу с 22 августа.

«Теперь из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил РИА «Новости», что такое решение принято по ряду причин. Во-первых, вокруг выдачи диагностических карт сложился незаконный бизнес. Кроме того, станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, не хватает, поэтому люди вынуждены покупать диагностические карты.