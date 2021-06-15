Когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом — прогноз вирусолога

Прогнозы вирусологов о спаде заболеваемости коронавирусом к середине июня, судя по всему, не сбудутся, сообщает «Бизнес Онлайн». Эти прогнозы были сформированы на основе прошлогоднего опыта, однако они не учитывают нынешнего подъема заболеваемости.

Как говорит руководитель лаборатории особо опасных инфекций федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, вероятно, произошло смещение волн заболеваемости и сейчас мы имеем дело с запоздавшим весенним подъемом.

«Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более или менее нормализовалось», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

Тем не менее, прогноз о снижении роста заболеваемости в ближайшее время остается в силе — он немного скорректирован в сторону конца июня. «Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время», — сказал вирусолог.

Тем не менее, сейчас власти некоторых регионов ужесточают ограничения, связанные с распространением вируса. В Югре, например, снова посадили на самоизоляцию возрастное население, рекомендовали перевести на дистанционную работу сотрудников предприятий, отменили массовые мероприятия.