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​Возле новосибирской АЗС прозвучал взрыв: пострадали 16 человек // ВИДЕО

Взрыв в Новосибирске: видео гриба из пламени попало в интернет

​Возле новосибирской АЗС прозвучал взрыв: пострадали 16 человек // ВИДЕО
Фото, видео: Интерфакс

Массивный взрыв прогремел сегодня в Новосибирске в районе одной из газовых заправок для автотранспорта: об этом сообщило ТАСС.

По данным агентства, пострадали 16 человек, включая двух пожарных. «Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести устанавливается», — сказал собеседник агентства. Позже медики сообщили, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как выяснили источники издания, взрыв произошел на складе на Гусинобродском шоссе — после него начался пожар, который перекинулся на автозаправку. Сущестсвует угроза второго взрыва — теперь уже АЗС.

Видео инцидента попало в Сеть.


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Сегодня в 18:21, просмотров: 32, комментариев: 0
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