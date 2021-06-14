Более 5 тысяч моделей телефонов насчитывается у жителей ХМАО – абонентов МегаФона

Свыше 5000 моделей телефонов насчитывается у жителей Югры – абонентов МегаФона. 83% ассортимента поддерживает скоростной интернет четвертого поколения (4G). Исследование провел оператор на основе обезличенных данных Big Data.

Каждый второй гаджет в округе – с технологией VoLTE. Это возможность звонить в 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать не прерывая интернет-сессии. Уже 70% бесед проходят в таком формате.

«Работая удаленно, югорчане стали больше качать и чаще раздавать мобильный трафик с телефона на ноутбуки. В среднем на одного пользователя смартфона приходится уже 17 ГБ в месяц. Наша приоритетная задача –обеспечить абонентам компании самый высокий уровень скорости и качества предоставляемых услуг в регионе», - рассказал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Топ-5 смартфонов, которые чаще всего можно найти у югорчан:

Samsung GalaxyA51

iPhone 11

Xiaomi Redmi Note7

Samsung Galaxy A31

Тренд года – покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G. Такими гаджетами уже обзавелись 1900 абонентов округа. Чаще всего их покупают мужчины 36-41 года. В топ-3 таких смартфонов вошли Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei Honor 30 Pro и Xiaomi Mi 10 Lite.

Есть в ХМАО и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 100, 105 и 3310. В округе насчитываются свыше 2000 владельцев таких телефонов. В список также попали Siemens S65, Samsung c100 и Ericsson T28s.