Семьям с детьми в России дадут скидку на проезд в поезде

Льготные билеты на поезда дальнего следования будут продавать в России семьям с детьми: соответствующее постановление уже подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Так, льготы предназначены для семей с одним ребенком или несколькими детьми не старше 18 лет — тарифы рассчитают по специальной формуле: «разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50 процентов его стоимости в плацкартном вагоне», — объясняют в правительстве.

Особо подчеркивают, что кататься за полцены можно только по России — на поезда за рубеж условия не действуют. Впрочем, пока, по данным «Тинькофф журнал», программа не запущена — зато уже известно, что на ее реализацию направлено порядка 1,3 миллиарда рублей: из этих средств государство будет компенсировать перевозчику расходы на проезд льготников.