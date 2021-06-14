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«Мне многого не надо». Россияне попросили «бесплатные деньги»: но кто их даст?

Россияне согласны получать 30 тысяч рублей базового дохода

«Мне многого не надо». Россияне попросили «бесплатные деньги»: но кто их даст?
Фото: pixabay.com

Почти половина жителей России поддержала идею о введении в стране ежемесячной выплаты от государства — опрос проводил сервис SuperJob. Определились и с суммой — 30 тысяч рублей.

«Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства — в Красноярске (35 600 рублей на человека в месяц) и Москве (35 000 рублей). Самые скромные ожидания — в Ростове-на-Дону (26 500 рублей) и Казани (26 600 рублей)», — говорят авторы исследования.

Против гарантированных выплат высказались 12 процентов респондентов, еще 38 процентов пребывают в сомнениях.

Отметим, что эксперименты по введению базовых доходов время от времени проводятся на Западе. Так, polit.ru напоминает, что, например, Финляндии двум тысячам безработных два года платили по 560 евро в месяц, но прекратили это делать, выяснив, что в таком случае они перестают искать работу и живут спокойно на получаемые от государства деньги. В Швейцарии от идеи «бесплатных денег» отказались сами жители, подсчитавшие, насколько из-за них вырастут налоги. В Германии, напротив, только готовятся к эксперименту: набирают контрольную группу из 1350 человек.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 28, комментариев: 0
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