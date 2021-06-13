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​Москвичи с прививкой от COVID-19 смогут участвовать в розыгрыше автомобиля

В Москве придумали, как стимулировать население вакцинироваться

​Москвичи с прививкой от COVID-19 смогут участвовать в розыгрыше автомобиля
Фото: pixabay.com

Вакцинируйся и получи возможность выиграть автомобиль. Такую программу по стимулированию вакцинации от ковида для граждан запустят в столице страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэры Москвы Сергея Собянина.

На прививку москвичей зазывают с 11 июня по 14 июля. Уточняется, что в течение этого времени будут разыгрываться пять авто – по одному в неделю. Стоимость каждого – около одного миллиона рублей, марки машин пока не уточняются. Однако попытать счастье смогут только те, кто соберется привиться первым компонентом вакцины.

Ранее siapress.ru писал о том, что в столице период с 15 по 19 июня объявлен нерабочим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.


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Сегодня в 19:58, просмотров: 175, комментариев: 0
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