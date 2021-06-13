Мэр Москвы объявили нерабочие дни на фоне роста заболеваемости ковидом

Еще одни выходные с сохранением заработной платы ждут москвичей. Так, мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Соответствующее распоряжение, подписанное главой города, опубликовано на сайте мэрии. В общей сложности жители столицы будут отдыхать восемь дней.

В нерабочие дни приостановят свою деятельность фудкорты в ТЦ, работу кафе и ресторанов в ночное время ограничат. Уличные аттракционы и спортплощадки также будут закрыты.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принимать подобные меры по всей стране пока не планируют. Об этом сообщает РИА Новости.