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​Москвичам продлили выходные до 19 июня

Мэр Москвы объявили нерабочие дни на фоне роста заболеваемости ковидом

​Москвичам продлили выходные до 19 июня
Фото: pixabay.com

Еще одни выходные с сохранением заработной платы ждут москвичей. Так, мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Соответствующее распоряжение, подписанное главой города, опубликовано на сайте мэрии. В общей сложности жители столицы будут отдыхать восемь дней.

В нерабочие дни приостановят свою деятельность фудкорты в ТЦ, работу кафе и ресторанов в ночное время ограничат. Уличные аттракционы и спортплощадки также будут закрыты.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принимать подобные меры по всей стране пока не планируют. Об этом сообщает РИА Новости.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 227, комментариев: 0
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