Крым и Краснодарский край в ТОПе российских направлений для отдыха

Россияне готовы потратить на отдых в среднем 40 тысяч рублей на одного человека. Эта сумма по сравнению с прошлым годом уменьшилась. А более половины россиян планируют провести лето дома. Еще 34 % будут отдыхать на даче. Такие данные по результатам опроса опубликовал ВЦИОМ.

Те, кто все-таки собирается провести летний отпуск у моря чаще всего выбирают Крым (29%) и Краснодарский край (17%). Однако в списке популярных российских направлений также оказались Байкал (15%), Республика Алтай (14%) и Сочи (13%). При этом 9% наших соотечественников все же планируют побывать за границей, несмотря на пандемию.

Напомним, что большинство зарубежных стран в 2021 году недоступны для российских туристов. Ранее siapress.ru сообщал, что Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня.