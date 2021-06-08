Столица Урала приглашает на фестиваль «Слова и музыка свободы»

12 и 13 июня в Ельцин центре Екатеринбурга состоится фестиваль «Слова и музыка свободы. Издание третье». Уникальное мероприятие в третий соберет самых разных спикеров, которые открыто поговорят о свободе выбора, свободе совести, свободе мысли, независимости, а также обсудят настоящее и заглянут в будущее страны.

«В этом году тема фестиваля – «Свобода как неотъемлемое право». На главных площадках Ельцин Центра вновь выступят не нуждающиеся в представлении музыканты. Не менее интересной будет программа разговорной части фестиваля, где публику ждут встречи с самыми яркими людьми страны», - отмечают организаторы.

За время существования фестиваль стал одной из визитных карточек Ельцин центра. На площадке собирают творческие люди самых разных профессий не только с Урала, но и со всей страны. В этом году на фестивале выступят будут Андрей Зубов, Сергей Минаев, Михаил Козырев, Наталья Зубаревич, Дмитрий Муратов, Екатерина Шульман, Николай Сванидзе, Тихон Дзядко и Дмитрий Быков.

Хедлайнерами музыкальной части фестиваля станут «Машина времени» и «Звери».

Программа фестиваля и цены билетов опубликованы на сайте и в социальных сетях Ельцин центра.

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