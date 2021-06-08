Инфляция в России превысила 6%

В мае годовая инфляция ускорилась до 6,02 процента, что на 0,49 процентных пункта больше, чем в апреле. Данные об этом появились на РБК.

По информации издания, в сравнении с апрелем, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,96 процента, непродовольственные стали дороже на 0,74 процента. Стоимость услуг выросла на 0,44 процента. Среди продуктов, цена на которые стала выше — мясо и птица, гречневая крупа, морковь, картофель, белокочанная капуста.

Последний раз годовая инфляция превышала 6 процентов в октябре 2016 года, тогда она достигла отметки в 6,1 процента.