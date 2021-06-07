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​МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G

«ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» станут участниками ООО «Новые цифровые решения»

​МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G
Фото: МегаФон

«ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» договорились, что станут участниками ООО «Новые цифровые решения» (НЦР) с равными долями в уставном капитале. Совместное предприятие (СП) операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

Соглашение в отношении совместного предприятия в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Новые цифровые решения» будут заниматься организацией тестирования на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведением исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также реализацией необходимых организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694–790 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц, 24,25–29,5 ГГц).

«Мы рады приветствовать нового участника совместного предприятия «Новые цифровые решения». За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране», – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Мы более двух лет шли к расширению состава участников совместного предприятия, и я поздравляю всех нас с подписанием юридически обязывающих документов. Дефицит частот, пригодных для создания сетей 5G в России, один из самых важных сдерживающих факторов. У СП впереди очень большой объем работ по поиску и высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов – регуляторных, организационных, технических, экономических. Результатом работы НЦР должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей пятого поколения в России. Эти данные позволят принимать более взвешенные решения как государству на всех уровнях регулирования, так и операторам мобильной связи по выстраиванию эффективного бизнеса на базе сетей нового поколения», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Уже сейчас общее количество операторов, эксплуатирующих коммерческие сети 5G, достигло 157 в 62 странах мира, но среди этих стран пока нет нашей страны. Внедрение 5G в России начало отставать от мирового тренда, перед нами стоят серьезные вызовы, нужно решить проблему дефицита частот, нормативные, организационные и технические вопросы внедрения новой технологии. Решить эти проблемы в одиночку не под силу даже крупным операторам. «ВымпелКом» является частью международной группы VEON, нами накоплен огромный опыт в поиске и высвобождении частотных ресурсов, тестировании, внедрении и развитии сетей связи в нескольких странах мира. Мы будем рады присоединиться к участникам совместного предприятия, чтобы в партнерстве помочь своим компаниям, телекоммуникационной отрасли и экономике России в целом преодолеть это отставание и выйти на передовые позиции. Уверен, что результатом наших объединенных усилий будут лучшие сервисы мирового уровня для наших абонентов», – отметил президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов.

В апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба согласовала заключение соглашения между «ВымпелКомом», «МегаФоном» и «Ростелекомом», учитывая, что документ содержит условия недискриминационного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 257, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:55
Можно экспериментировать. Но выше 5 ГГц лезть не надо. Опасно для здоровья. Операторы сетей и поставщики всей правды не говорят. Им нужны прибыли. Учредители мобильных сетей сидят в офшорах. Им нужно больше гигибайт трафика. Поэтому и лезут в миллиметровые волны. Все можно получить по оптоволокно. Скорость до 1 Гбит/ сек уже в квартире по технологии GPON. Сейчас вообще люди не ценят своё здоровье. Сидят дома в смартфоне. Хотя можно по оптике все можно получить на ноутбук. Те же домашние роутеры излучают. Миллиметровые волны вредны, они здоровья нации не добавить. Гле Гринпис? На фиг эти эксперименты. 4 G достаточно для сегодняшнего сервиса. Чем позже мы вступим в клуб 5G, тем лучше. Долой вышки 5G! Да здравствует экологичный чистый эфир! А частоты в этих диапазонах заняты военными РЭС. Кто ещё может освободить их кроме них? Но оборона страны прежде всего.

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