14 июня в России будет выходным

Понедельник, 14 июня в России в этом году — выходной: следующая рабочая неделя, таким образом, станет сокращенной.

Дело, как обычно, в переносе праздничного дня. 12 июня, День России, в 2021 году выпал на субботу — соответственно, выходной перенесен на 14-е число.

Заметим, что это последний праздник перед долгим рабочим периодом: следующие каникулы для россиян устроят уже в ноябре. Отмечать День народного единства, который приходится на четверг, будем четыре дня — с четверга, 4 ноября, до воскресенья, 7 ноября. Тему дополнительных выходных в 2021 году закроет 31 декабря, который, напомним, также будет нерабочим днем.