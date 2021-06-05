Опрос ВЦИОМ показал, что 54% россиян согласны платить высокие налоги

Больше половины граждан России согласны платить более высокие налоги в бюджет страны, если государство будет направлять больше средств на поддержку бедных. Правда в основном этот вариант ответа выбрали люди в возрасте 60+. Такой статистикой поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения.

При этом более 80% опрошенных поддержали прогрессивную шкалу налогообложения, при которой размер налога зависит от дохода налогоплательщика. И только 13% граждан выступили за сохранение одинаковой налоговой ставки для всего населения, независимо от уровня дохода. А 28% опрошенных выбрали вариант с минимальным налогом, чтобы человек мог сам распоряжаться средствами в свою пользу.

В опросе ВЦИОМ приняли участие более 1,6 тысяч россиян 18 лет и старше.