Владимир Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить в другие страны

Примерно с сентября граждане России смогут свободнее посещать другие страны. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера к сентябрю коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у россиян достигнет 60%. «Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», – приводит цитату Путина ТАСС.

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