ХМАО-Югра вошла в топ регионов с хорошим инвестиционным климатом

Югра наравне с Нижегородской областью заняла шестую строчку рейтинга инвестиционного климата в России по итогам 2020 года. Абсолютный лидер – Москва. Следом за «нерезиновой» следуют Татарстан и Тюменская область.

Эти данные были обнародованы на Петербургском международном экономическом форуме Агентством стратегических инициатив (АСИ). Рейтинг отражает уровень условий ведения бизнеса в субъектах и выявляет наиболее удачные практики. В основном, как пишет телеграм-канал «Мыли-НеМысли», показатели формируются на основании опросов предпринимателей и экспертов в регионах. На этот раз регионы с близкими показателями решили группировать.

Кстати, как отмечает глава АСИ Светлана Чупшева, 40 регионов, несмотря на пандемию, увеличили свой средний индекс инвестиционной привлекательности. Но в то же время в целом по стране он впервые за пять лет снизился.

«Лидерство удержала Москва, второе место также сохранил за собой Татарстан. Тюменская область заняла третью строчку. На четвёртом месте — Тульская область, замыкает топ-5 Республика Башкортостан», — приводит слова Чупшевой сетевое издание «Секрет фирмы».