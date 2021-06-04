Любовь к высоким тротуарам у сургутян в крови

Многие интересуются, что за здание в приятных кофейных оттенках появилось на улице Университетской рядом c речкой Саймой – ведь постройка всего в два этажа настоящая редкость для Сургута последних лет. И вот уже захотелось похвалить строителей и проектировщиков, но… Если внимательно присмотреться к зданию, то можно увидеть, что безбарьерный доступ в помещение для маломобильных групп населения обеспечен всего на 50 процентов. Ступеньки продублированы пологим пандусом, а вот подступ к этому пандусу – задачка даже для тех, кто передвигается на своих двух. Высокие бордюры – такая же отличительная черта нашего города, как человейники.





Последние годы в городе то и дело говорят о безбарьерной среде, но в итоге Сургут все равно напоминает полосу препятствий за счет бесконечных бордюров