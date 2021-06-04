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​Чуть-чуть не считается: безБАРЬЕРНАЯ среда глазами сургутян

Любовь к высоким тротуарам у сургутян в крови

​Чуть-чуть не считается: безБАРЬЕРНАЯ среда глазами сургутян

Многие интересуются, что за здание в приятных кофейных оттенках появилось на улице Университетской рядом c речкой Саймой – ведь постройка всего в два этажа настоящая редкость для Сургута последних лет. И вот уже захотелось похвалить строителей и проектировщиков, но… Если внимательно присмотреться к зданию, то можно увидеть, что безбарьерный доступ в помещение для маломобильных групп населения обеспечен всего на 50 процентов. Ступеньки продублированы пологим пандусом, а вот подступ к этому пандусу – задачка даже для тех, кто передвигается на своих двух. Высокие бордюры – такая же отличительная черта нашего города, как человейники.


Последние годы в городе то и дело говорят о безбарьерной среде, но в итоге Сургут все равно напоминает полосу препятствий за счет бесконечных бордюров


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04 июня в 13:34, просмотров: 1490, комментариев: 0
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