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​Такое неинформативное лето: в июне в России закрывается два СМИ

С начала лета в России закроется сразу два крупных интернет-СМИ

​Такое неинформативное лето: в июне в России закрывается два СМИ
Фото: pixabay.com

На этой неделе о закрытии объявили сразу два крупных российских интернет-СМИ. Так, с 31 мая о прекращении обновления сообщил cайт NEWSru.com. Причины — экономические и политические. «Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране, — пишут создатели сайта. — После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».

NEWSru.com, который стартовал в августе 2000 года, сначала был официальным сайтом телекомпании НТВ, а с 2001 года, когда канал сменил собственника, поменял название и адрес. Весь архив, созданный за почти 21 год работы, останется на прежнем месте.

Еще один новостной ресурс, который прекратит обновление контента, существенно моложе: это проект VTimes, созданный бывшими сотрудниками газеты «Ведомости» в 2020 году, а в 2021-м признанный иностранным агентом. Собственно, причина закрытия — именно в этом статусе и резко снизившемся интересе рекламодателей. «Ярлык «иноагента», навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать, — пишут сотрудники VTimes. — Хуже того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему. По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа».

Это СМИ проработает еще несколько дней — закрытие будет символичным и придется на 12 июня, День России.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 388, комментариев: 0
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