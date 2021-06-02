16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2411   EUR  89,5958  

Новости

Больше новостей
Что же делать с Домом пионеров?
Комментировать
0
Связываете ли вы будущее Сургута с Сургутнефтегазом?
Комментировать
0
Вы встречались с Владимиром Богдановым лично?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Нижневартовске к 2024 году появится новая дорога

В Нижневартовске началось строительство улицы Фармана Салманова

​В Нижневартовске к 2024 году появится новая дорога
Фото: Администрация Нижневартовска

Строящаяся дорога будет соединять новые микрорайоны с основной частью города. Так в Нижневартовске к 2024 году появится новая улица, которая будет названа именем Фармана Салманова. Она соединит Северную и Нововартовскую улицы. Строительство транспортной артерии уже началось в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Работа включает в себя создание четырехполосной дороги, тротуаров, освещения, парковочных мест и автобусных остановок.

«Сейчас начато строительство улицы Салманова. К концу этого года на участке от улицы Нововартовской до улицы Интернациональной будет проведена проверка качества выполненных работ. В следующем году начнутся работы по укладке щебня и асфальтобетонной смеси», – рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:51, просмотров: 105, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​ДУМАть и решать. Алексей Кучин // ONLINE 2 июня в 12.00 1715
  2. ​«Владимир Леонидович вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи» 1369
  3. ​Станцию юннатов в Сургуте сравняют с землей в 2022 году 1156
  4. ​С первого раза не вышло: в Сургуте построят другой новый морг 1103
  5. ​Вартовчанин спрятал марихуану в банки, но полицейские ее все равно нашли 1060
  6. Пьяные разборки кончились дракой на ножах: один югорчанин убит 1058
  7. ​На кадровом небосводе Сургута Полукеев — один из самых опытных чиновников 965
  8. В Нижневартовском районе перевернулась легковушка: пострадали водитель с пассажиром 963
  9. Режиссер СМДТ получила спецприз на югорском фестивале «Белое пространство» 852
  10. ​1 473 новых случая коронавируса зарегистрировано в Югре в мае 846
  1. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 8087
  2. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 6996
  3. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО, ТЕКСТ 6270
  4. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 5677
  5. СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России 5154
  6. ​#НГ #БОГДАНОВ70. Село «Богдановка» 4575
  7. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 4451
  8. ​Богданов с нами 3643
  9. #НГ #БОГДАНОВ70. «Я верю в это, Володя» 3600
  10. ​Место бессилия 3462
  1. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 12278
  2. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11979
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11153
  4. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 10657
  5. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 10416
  6. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 9203
  7. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 9193
  8. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 9069
  9. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 8087
  10. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 8001

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика