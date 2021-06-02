В Нижневартовске началось строительство улицы Фармана Салманова

Строящаяся дорога будет соединять новые микрорайоны с основной частью города. Так в Нижневартовске к 2024 году появится новая улица, которая будет названа именем Фармана Салманова. Она соединит Северную и Нововартовскую улицы. Строительство транспортной артерии уже началось в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Работа включает в себя создание четырехполосной дороги, тротуаров, освещения, парковочных мест и автобусных остановок.

«Сейчас начато строительство улицы Салманова. К концу этого года на участке от улицы Нововартовской до улицы Интернациональной будет проведена проверка качества выполненных работ. В следующем году начнутся работы по укладке щебня и асфальтобетонной смеси», – рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.