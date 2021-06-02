Минпромторг предложил повысить цены на яйца во избежание дефицита

Замминистра Минпромторга выступил за повышение цен на куриные яйца. По словам Виктора Евтухова рынок ждет дефицит яиц: если цена останется прежней, начнется сокращение производства и нехватка продукции на продовольственном рынке. Об этом госслужащий сообщил в ходе форума «Недели российского ритейла», сообщает ТАСС.

«Сейчас наша задача убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит, — это опасно», – заявил Виктор Евтухов.

Ранее такие опасения выразили сами производители. Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, рассказала, что ритейлеры закупают яйца по цене 36-45 рублей за десяток при том, что себестоимость продукта составляет 49-52 рубля.

Также Минсельхоз заявил, что считает ситуацию на рынке стабильной. По данным министерства цены на яйца за последние несколько месяцев даже снизились на 10-19,5 процентов. Это объясняется сезонным фактором.