Россия продлила запрет на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня

Берега Турции и Танзании будут по-прежнему закрыты для россиян до 21 июня. Так, Россия продлила приостановку авиасообщения из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее Россия объявила о приостановке полетов в Турцию из-за ситуации с COVID-19. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Туда летают «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Также siapress.ru сообщал о возобновлении авиасообщения России с восемью странами с 10 июня.