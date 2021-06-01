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МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России

МегаФон проводит тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) в Санкт-Петербурге

МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России

МегаФон проводит тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) в Санкт-Петербурге. Тестовая зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и Экспофорума и доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию.

Это самая широкая тестовая зона с доступом к услугам класса 5G в России без ограничений по количеству абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом миллиметровом диапазоне.

Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом миллиметровом диапазоне, абоненты могут оценить меньшее время отклика с преимуществом в полтора раза.

Динамическое распределение спектра позволит с учетом постепенной замены мобильных устройств в дополнение к основным использовать частоты, задействованные для сетей предыдущих поколений.

Оборудование 5G, развернутое в пилотной зоне, базируется на решении SingleRAN Pro компании Huawei, которое поддерживает плавную эволюцию от 2G/3G/4G к 5G. Специалисты компании осуществляют поддержку МегаФона, в том числе в тестировании и настройке оборудования, чтобы обеспечить успех испытания 5G.

«Технология DSS – не замена основному частотному диапазону. Совместно с партнерами мы продолжаем взаимодействие с регулирующими органами и считаем приоритетными для развития 5G частоты 3,4 – 3,8 ГГц. Однако каждая новая технология сотовой связи требует большей ширины спектра. Мы запустим 5G в целевом диапазоне и постепенно при помощи технологии DSS сможем задействовать потенциал низких диапазонов частот 2600, 2100, 1800 МГц для повышения качества обслуживания и реализации функциональных возможностей 5G», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 85, комментариев: 0
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