Россия возобновит авиасообщение с еще восемью странами

Восемь стран откроют свои границы для россиян с 10 июня. Среди них Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия и Албания. Последняя запустит только чартерные рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва - Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва - Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва - Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва - Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва - Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва - Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва - Загреб два раза в неделю)», – говорится в сообщении.

В Албанию чартерные рейсы будут осуществляться один раз в неделю по маршруту Москва – Тирана. Также с 10 июня Россия увеличит количество регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.