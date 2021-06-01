16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2965   EUR  89,3778  

Новости

Больше новостей
Что же делать с Домом пионеров?
Комментировать
0
Связываете ли вы будущее Сургута с Сургутнефтегазом?
Комментировать
0
Вы встречались с Владимиром Богдановым лично?
Комментировать
0
Больше опросов

​Для россиян откроют еще восемь стран с 10 июня

Россия возобновит авиасообщение с еще восемью странами

​Для россиян откроют еще восемь стран с 10 июня
Фото: pixabay.com

Восемь стран откроют свои границы для россиян с 10 июня. Среди них Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия и Албания. Последняя запустит только чартерные рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва - Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва - Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва - Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва - Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва - Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва - Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва - Загреб два раза в неделю)», – говорится в сообщении.

В Албанию чартерные рейсы будут осуществляться один раз в неделю по маршруту Москва – Тирана. Также с 10 июня Россия увеличит количество регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:18, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 3851
  2. «Выздороветь нельзя, но возможно выздоровление» // ВИДЕО, ТЕКСТ 2703
  3. ​40 рекламных баннеров уберут с улиц Сургута. Полукеев: «Ничтожное количество» 1415
  4. ​Лето опоздает. В Сургуте 1 июня — почти зимняя погода 1276
  5. ​Бесхозным сургутским проездам нашли хозяина и возьмутся за их ремонт 1021
  6. ​В праймериз «Единой России» приняли участие почти 20 процентов всех избирателей Югры 918
  7. ​О чем договорились губернатор, депутаты, министерства и нефтяники в Сургуте 913
  8. Художники и чиновники. Что произошло в СМДТ? 876
  9. ​Почта России модернизирует почтовые ящики в подъездах 871
  10. ​С 1 июня вступит в силу закон о просветительской деятельности. К чему готовиться? Нам опять все запретят? 816
  1. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 7893
  2. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 6803
  3. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО, ТЕКСТ 6085
  4. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 4743
  5. СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России 4578
  6. ​Артем Кириленко: «Считаю важной задачей привести в Сургут гостиничную сеть уровня Hilton» 4303
  7. ​#НГ #БОГДАНОВ70. Село «Богдановка» 4282
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 3851
  9. #НГ #БОГДАНОВ70. «Я верю в это, Володя» 3395
  10. ​Богданов с нами 3391
  1. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 11947
  2. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11878
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11086
  4. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 10241
  5. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 10089
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 8989
  7. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 8939
  8. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 8744
  9. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 8631
  10. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 7893

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика