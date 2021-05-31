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​Победители рейтинга «Топ-100 лучших студентов Тюмени» получили награды

Тюменские работодатели могут получить сотрудника из «Топ-100 лучших студентов Тюмени»

​Победители рейтинга «Топ-100 лучших студентов Тюмени» получили награды
Фото: admtyumen.ru

Имена победителей рейтинга «Топ-100 лучших студентов Тюмени» назвали на форуме «День предпринимателя — 2021. Креативные индустрии», организованного в поддержку нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участниками первого рейтинга стали студенты Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов, а также государственного аграрного университета Северного Зауралья. «Первое место занял магистрант института геологии и нефтегазодобычи Осама Нажиб. Он живет в Тюмени уже шестой год, учится на 1 курсе магистратуры института геологии и нефтегазодобычи ТИУ по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», говорит на трех языках — русском, арабском и английском, трудится в международном отделе вуза. За его плечами — победы на международной олимпиаде Open Doors, межвузовских, всероссийских и международных олимпиадах по русскому языку как иностранному и участие в научно-практических конференциях», - рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Десятку лучших студентов Тюмени наградил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. Поздравили победителей советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего бизнеса Ольга Езикеева, председатель совета ректоров Тюменской области, ректор ТИУ Вероника Ефремова, ректор ГАУСЗ Елена Бойко, начальник управления молодежной политики ТюмГУ Денис Степанчук и победители рейтинга «Топ-100 лучших предпринимателей Тюмени».

«Профили лучших студентов на платформе уже доступны работодателям, которые пригласят их к себе на стажировку или постоянную работу, а также инвесторам, заинтересованным в стартапах. В будущем «Топ-100 лучших студентов» планируют запустить в каждом регионе страны», - отметили в департаменте.


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31 мая в 18:38, просмотров: 174, комментариев: 0
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