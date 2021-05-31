В «Роднике» заработала мастерская «Фантазия из кожи»

Специалисты тюменского областного реабилитационного центра «Родник» расширяют возможности для творчества. Здесь появилась новая мастерская «Фантазия из кожи».

Детей учат художественным приёмам и способам обработки кожи. При этом опытный педагог Елена Тухтабаева учитывает, что ребята имеют различный уровень развития, состояния здоровья, сочетание личных качеств и черт характера.

«Ребята проводят в мастерской «Фантазия из кожи» 6 занятий, в ходе которых узнают, как организовать рабочее место и подобрать инструменты для работы, какие существуют способы декоративной обработки кожи, как подготовить старую кожу для поделок. Они знакомятся с технологиями изготовления изделий из натуральной и искусственной кожи, обучаются безопасным приемам работы. Итогом занятий в творческой мастерской становятся приятные и полезные сувениры, сделанные своими руками - плетеные браслеты, брелоки, украшения, панно и многое другое», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Интересно, что только за первый месяц работы эта мастерская стала очень популярная, а ее воспитанники уже могут похвастаться победами. Так, поделка одного из воспитанников заняла первое место в регионе в детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Для мамы, для бабушки, для сестренки 2021».