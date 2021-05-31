«Смартека» пополнилась ИТ-решением Тюменской области

ИТ-решение Тюменской области «Анализ содержания загрязняющих веществ в водных объектах» было включено в состав практик платформы «Смартека». Она ориентируется на улучшение условий жизни в регионах России, объединяет лидеров изменений и собирает эффективные практики на одной платформе. В «Смартеке» собраны лучшие цифровые решения регионов.

«Региональное цифровое решение, направленное на повышение эффективности мониторинга, сокращает временные затраты на подготовку специалистами аналитической информации и справочных материалов для информирования граждан о качестве воды в водных объектах региона, позволяет проводить анализ динамики загрязнения воды рек ежемесячно в течение года, выявлять конкретные вещества, превышение которых фиксируется на регулярной основе, а также выявлять предполагаемые места несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в водоемы», - объяснили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Ранее это ИТ-решение вошло в число призеров III этапа конкурса World AI&Data Challenge 2020. Оно создавалось командой, в составе которой вошли департамент недропользовании и экологии, департамент информатизации Тюменской области, Центр информационных технологий Тюменской области, а также разработчик решения Ринат Шаймухаметов (Япония).