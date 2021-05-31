Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Тюменской области обсудила меры по обеспечению безопасности детей во время летних каникул. Особое внимание было уделено перевозке организованных групп детей на экскурсии, соревнования, к местам отдыха.

«Часть перевозок осуществляется с использованием фрахта, заключаются договоры, в которых отражаются все требования, это все четко контролируется ответственным лицом от учреждения. Заранее мы проверяем лицензии, опыт работы подрядчиков, были ли у водителя аварии. ГИБДД отслеживает ситуацию, поскольку мы заранее подаем им все данные и график движения», — рассказал заместитель директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Николай Загул.

Заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук добавила, что детей перевозят на автобусах только в светлое время суток и при хорошей погоде. Внутри муниципальных образований региона используют лицензированныешкольные автобусы, на которых установлены тахографы и система ГЛОНАСС: «В Тюменской области ужесточена система инструктажей и взаимодействия в перевозке детей транспортом. Это касается и подвоза детей к школам. Ежедневно в школы доставляют около 22 тысяч детей. Независимо от того, куда везут детей — на занятия или мероприятия, которые разрешены официально, — все требования, безусловно, выполняются».

Заместить губернатора Тюменской области Сергей Шустов подчеркнул, что ослаблять контроль за детской безопасностью нельзя. Он рекомендовал руководителям подразделений департамента образования провести внеплановые проверки на местах и лично оценить, как организована посадка и высадка детей.

.