Сельская медицина сделала качественную помощь доступнее

Современные технологии позволяют превратить сельский ФАП в полноправный филиал больницы. За два года все фельдшерско-акушерские пункты Нижнетавдинского района укомплектовали компьютерной техникой с медицинскими программами, подключили к сети интернет и обеспечили профильной техникой – тест-системами для определения уровня глюкозы в крови и холестерина, теле-ЭКГ и так далее. Об этом рассказал заведующий направлением деятельности ФАПов Областной больницы №15 Олег Фалалеев во время окружной стратегической сессии «Развитие сестринского и акушерского дела в интересах обеспечения здоровья для всех», передает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Теперь ФАПы в месяц принимают по 150-200 пациентов. И только 20 процентов обращений – за неотложной или экстренной помощью. В 80 процентах случаев пациенты приходят на плановый прием. И остаются довольны. Ведь практически все, что нужно, за исключением некоторых видов диагностики, можно получить на месте. Никуда не нужно ездить, тратить время и силы. Это результат информатизации, который мы видим. Результат, за который мы получаем благодарности от жителей района», - отметил Фалалеев.

Также специалист заметил, что сформированная новая модель медицинской организации открывает широкие горизонты для дальнейшего совершенствования.