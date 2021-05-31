Почтовые ящики для приема посылок появятся в многоквартирных домах

Посылка — прямо домой: Почта России протестирует установку микро-постаматов для приема отправлений прямо в многоквартирных домах: ожидается, что они заменят архаичные почтовые ящики в подъездах. Об этом со ссылкой на генерального директора предприятия Максима Акимова пишет РБК.

Почтовые терминалы для выдачи посылок будут автоматизированы. Их установка значится в стратегии Почты России на 2020-2030-е годы. Технологическая заявка уже создана.

Такие постаматы, к слову, будут бороться и с бумажным спамом. По словам Акимова, сейчас в почтовых ящиках в домах копится много ненужной бумаги — доступ к ним планируется регламентировать.