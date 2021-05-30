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​Стивен Сигал стал справедливороссом

В партию «Справедливая Россия» вступил Стивен Сигал

​Стивен Сигал стал справедливороссом
ФОто: НТВ

В рядах «Справедливой России» — увесистое пополнение: в партию вступил известный в прошлом американский актер Стивен Сигал, который ныне является спецпредставителем российского МИДа по российско-американским гуманитарным связям.

Как передает ТАСС, партбилет экс-звезде вручил председатель партии Сергей Миронов накануне. Сам Сигал времени зря терять не стал и в ответ тут же представил свой первый законопроект — об ужесточении наказания за загрязнения окружающей среды.

Приоритетами Сигала остаются защита озера Байкал и борьба с экологическими преступлениями. Интересно, что звезду боевиков также очень беспокоит милитаризация космоса.


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30 мая в 13:15, просмотров: 1588, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
30 мая в 13:31
Видимо из-за слова «справедливая» стал справедливороссом.

Просто плохо знает русский язык в интерпретации российских чиновников.
Bert_A.R
не нравится
30 мая в 17:12
Политикан PR =}
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