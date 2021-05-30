В партию «Справедливая Россия» вступил Стивен Сигал

В рядах «Справедливой России» — увесистое пополнение: в партию вступил известный в прошлом американский актер Стивен Сигал, который ныне является спецпредставителем российского МИДа по российско-американским гуманитарным связям.

Как передает ТАСС, партбилет экс-звезде вручил председатель партии Сергей Миронов накануне. Сам Сигал времени зря терять не стал и в ответ тут же представил свой первый законопроект — об ужесточении наказания за загрязнения окружающей среды.

Приоритетами Сигала остаются защита озера Байкал и борьба с экологическими преступлениями. Интересно, что звезду боевиков также очень беспокоит милитаризация космоса.