Музыканты споют в День России балладу о парне в рок-клубе Сургута

12 июня сургутская инди брит-поп группа «VиниЛ» презентует новый сингл «Баллада о парне». Мероприятие пройдет в рок-клубе «102 db», хорошо знакомом местным любителям качественной альтернативной музыки.

«Покажем новые трюки, которым научились, и расскажем новые анекдоты, которые узнали», - так анонсируют предстоящее мероприятие артисты в своей официальной группе «ВКонтакте».

«Это первый сингл с грядущего альбома, который предварительно выйдет к Новому году, - рассказывает СИА-ПРЕСС фронтмен группы и автор песен Валерий Мурзин. – Также мы сыграем большинство самых значимых песен, которые вышли с нашей фабрики за многолетний продуктивный творческий путь».

Официально сингл увидит свет в 00.00 12 июня, то есть прямо накануне выступления.