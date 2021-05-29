​Нововведения коснутся граждан, проживающих за пределами России, и тех, кто пострадал от ЧС

Завра вступают в силу некоторые изменения, касающиеся выдачи паспортов для выездов за пределы РФ.

Получить загранпаспорт смогут россияне, проживающие на территории страны или за ее пределами, но в этом случае все равно придётся приехать на родину. Удаленно сделать это не получится.

Сроки выдачи документа (не изменились): по месту прописки – в течение месяца, по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Если паспорт был утерян или пришел в негодность, то не оплачивать новый документ смогут только те граждане России, которые попали в чрезвычайную ситуацию. Для остальных исключений нет: 2000 рублей за паспорт старого образца, 5000 рублей – за нового образа плюс сдача отпечатков пальцев.

Чтобы получить паспорт для заграничных поездок, нужно заполнить заявление на портале Госуслуг, предоставив полные данные о деятельности за последние 10 лет, включая работу, учебу, службу в армии.

«Моё мнение, заграничный паспорт надо выдавать автоматически одновременно с российским по достижению человеком определённого возраста. При этом делать это надо вообще бесплатно. Система ограничения выезда должны быть только для должников преступников и так далее. Но это уже не ответственность тех служб, которые выдают такие документы», — приводит слова председателя Общероссийского движения «Сильная Россия» Антона Цветкова «Парламентская газета».