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Наконец-то будем отдыхать!

В июне в России будет три выходных подряд

Наконец-то будем отдыхать!
img.gazeta.ru

Благодаря Дню России, который отмечается 12 июня и выпадает на субботу, следующий за ним понедельник 14 июня становится нерабочим днем. При этом пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем.

Напомним, что буквально месяц назад указом президента у жителей страны была целая декада выходных в начале мая. О ней буквально в последний момент сообщил Владимир Путин. Однозначной радости у населения эта новость не встретила: у кого-то пропала часть отпуска (которую традиционно берут в период майских выходных), другие – работодатели – возмущались тем, что производство будет простаивать, прибыль недосчитаются, а зарплату чем-то платить надо.

Отметим, что в этом году выходным День России стал 30-й раз подряд.


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Сегодня в 09:36, просмотров: 344, комментариев: 0
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