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​«Единая Россия» совместно с предпринимательским сообществом готовит большой пакет проектов по поддержке бизнеса

Несколько предложений «Единой России», которые упростят жизнь бизнеса в стране

​«Единая Россия» совместно с предпринимательским сообществом готовит большой пакет проектов по поддержке бизнеса
Фото er.ru

Никто лучше бизнеса не знает, что нужно предпринимательскому сообществу для более эффективной работы – в том числе, со стороны государственной поддержки и регулирования. Так как впереди выборы, которые сформируют новый состав Госдумы, «Единая Россия» уже сейчас, на этапе проведения собственного предварительного голосования по отбору кандидатов в федеральный парламент, собирает идеи и предложения от бизнеса о необходимых поправках в законодательство.

Этому способствуют сами обстоятельства проведения праймериз – по словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, из почти шести тысяч участников предварительного голосования в Госдуму немногим менее трети – представители бизнеса. А 26 мая – в День предпринимательства – самое время, чтобы провести большую экспертную сессию с участием бизнесменов и сформировать пул идей, как партия власти может улучшить эту сферу. Вот идеи, которые собрала «Единая Россия».

1. Нестационарная торговля для фермеров

Первая же инициатива под авторством руководителя сельхозпредприятия и депутата Курултая Республики Башкортостан Якова Кугубаева – ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. Эта тема явно окажется близкой и интересной для жителей Югры, где многие сами выращивают либо собирают дикоросы и другую продукцию, и испытывают сложности с ее реализацией – наиболее понятный и удобный формат продажи с лотка на проходных людных местах вызывает неприятие со стороны местных властей и правоохранителей, рынки – малопосещаемы, а договариваться с крупными сетями – очень сложно и накладно.

«В период ковидных ограничений продуктовый дефицит, я считаю, не состоялся только благодаря фермерским продуктам. Но они продавались не всегда в отведенных для этого местах. Поэтому нам нужно вернуться к теме развития мобильной торговли», – рассказывает Кугубаев. С этой позицией явно согласятся многие в Югре.

2. Цифровой паспорт предпринимателя

Еще один проект, который одобрили бы многие представители малого бизнеса – идея члена правления Ассоциации юристов России Ильнара Гирфанова о создании цифровых паспортов предпринимателей – наподобие учетных записей граждан в «Госуслугах». Цель этой инициативы – избежать бюрократизированных процедур по получению бизнесом поддержки со стороны государства. Все помнят, как предприниматели, претендовавшие на «коронавирусную» госпомощь сталкивались с невероятно сложными процедурами. В цифровой паспорт можно будет единожды вбить все необходимые данные и корректировать их, и при этом достаточно легко оформлять различные меры помощи и льготы в режиме онлайн.

3. Увеличение квоты по госзакупкам

В России огромный госаппарат, который проводит невероятное количество различных закупок для своих нужд. Если бы малый и средний бизнес имел больший доступ к выполнению подобных заказов – это бы явно сделало положение предпринимателей более уверенным. Поэтому депутат Алтайского Заксобрания Артем Шамков внес предложение – увеличить минимальную квоту на госзакупки у малого бизнеса (а также, что немаловажно, у социально ориентированных НКО) до 25-30 процентов от всего объема. А также – усилить ответственность местных органов власти за затягивание сроков по расчетам за выполненные работы – это отдельная беда и боль многих предпринимателей, которые работают с государством.

4. «В первый раз – предупреждаем»

Снизить нагрузку на бизнес предложил президент «Опоры России» Александр Калинин – он считает, что в Кодексе об административных правонарушениях нужно зафиксировать, что первый штраф против любого предприятия при проверке должен автоматически заменяться на предупреждение. «И, если человек все-таки оштрафован, штрафы не должны быть разорительными. Размер штрафа должен быть такой же, как для индивидуального предпринимателя. Это фактически пятикратное снижение административного давления на малый бизнес», — заявил Калинин.

Были и другие идеи – например, упростить лицензирование (чтобы «дочка» имеющего лицензию предприятия не попадала под изучение Роспотребнадзора), ввести единые стандарты обучения предпринимательскому делу, ввести льготы для малополучающих самозанятых и многое другое.

Все эти пункты попадут в предвыборную программу «Единой России», заявил Андрей Турчак. «Наша задача — сделать так, чтобы они не просто были положены на бумагу, а претворились в жизни. И не через пять лет — а постепенно: что-то в этом году, что-то в следующем», – резюмировал секретарь генсовета партии власти.

Напомним, что в настоящий момент продолжается предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» в Госдуму и местные парламенты. Параллельно готовится предвыборная программа партии. Итоги праймериз вместе с пакетом предложений, с которым «Единая Россия» пойдет на главные парламентские выборы пятилетия, будут утверждены на съезде партии 19 июня.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 155, комментариев: 0
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